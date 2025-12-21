Incendio doloso a Salzano Venezia | due auto e un camper in fiamme ipotesi faida tra nomadi
Notte di paura a Salzano (Venezia), dove la famiglia Levach ha visto andare in fiamme due auto e un camper parcheggiati davanti a casa. Secondo le prime ricostruzioni, un incendio di origine dolosa avrebbe preso di mira i veicoli, con i Levach che sono riusciti a spingerli lontano dal vialetto per evitare danni maggiori all’abitazione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di una possibile faida tra famiglie nomadi, ma al momento non ci sono conferme. I residenti della zona raccontano di aver udito urla fortissime e botti intorno all’una e un quarto della notte. “All’inizio pensavamo fosse solo una lite o qualche colpo isolato, ma poi abbiamo visto le fiamme altissime”, racconta un vicino al Gazzettino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
