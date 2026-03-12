Incendio a Settimo | i Vigili bloccano il rogo

Un incendio si è sviluppato durante la notte in una carrozzeria nel comparto industriale di Settimo San Pietro, nella provincia di Cagliari. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita, e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La zona è stata temporaneamente evacuata per precauzione.

Un rogo notturno ha colpito un'attività di carrozzeria situata nel comparto industriale di Settimo San Pietro, nella provincia della Città Metropolitana di Cagliari. L'allarme è scattato intorno all'una e un quarto, mobilitando immediatamente le unità di emergenza della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Cagliari. Grazie alla rapidità della risposta operativa, i soccorritori sono riusciti a circoscrivere il fuoco prima che potesse avvolgere l'intero capannone o coinvolgere le numerose automobili parcheggiate nelle vicinanze. Il contenimento dell'incendio ha permesso di limitare sensibilmente l'entità dei danni materiali, evitando una catastrofe industriale più ampia.