Incendio deposito | pompieri bloccano il rogo prima che divampi

Un incendio si è sviluppato in un deposito a San GiacomoAgruzzo, località a sud di Bolzano. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e sono riusciti a bloccare le fiamme prima che si estendessero all’edificio residenziale e alle strutture agricole vicine. L’intervento è durato alcune ore e ha permesso di contenere i danni. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Un deposito è stato avvolto dalle fiamme a San GiacomoAgruzzo, località situata a sud di Bolzano. L'intervento dei pompieri si è concluso con successo: il fuoco è stato domato senza che le fiamme raggiungessero l'edificio residenziale vicino o le strutture agricole limitrofe. L'allarme alla Centrale Unica di Emergenza è scattato alle 8:51 di venerdì 6 marzo 2026. Una colonna di fumo densa ha segnato la mattina in quella zona dell'Alto Adige. Nessun ferito è stato segnalato al momento della chiusura dell'operazione.