Cordovado | canna fumaria in fiamme Vigili bloccano il rogo

Nel primo pomeriggio del 6 marzo 2026, a Cordovado, un principio di incendio si è sviluppato in una residenza privata. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere il rogo, concentrando le operazioni sulla canna fumaria interessata dal principio di incendio. Le operazioni di spegnimento sono durate fino a quando il fuoco è stato completamente domato.

Un principio d’incendio ha interessato una residenza privata nel comune di Cordovado nel primo pomeriggio del 6 marzo 2026. La causa scatenante è stata identificata nella canna fumaria, la quale ha preso fuoco e ha propagato le fiamme verso la copertura in legno dell’edificio. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso con l’estinzione rapida delle fiamme e il contenimento dei danni a pochi metri quadrati del tetto. L’intervento operativo e la gestione della crisi. La catena di eventi si è innescata intorno alle ore 12:15, quando le fiamme hanno raggiunto la struttura lignea superiore dell’abitazione. Sul luogo dell’accaduto sono giunte prontamente due unità operative provenienti dal distaccamento di San Vito al Tagliamento, composte da un’autopompa e un’autobotte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Fiamme dalla canna fumaria, Vigili del Fuoco evitano il peggio

Incendio a Grosseto: canna fumaria in fiamme, vigili del fuocoUn incendio ha colpito un palazzo di Grosseto nel primo pomeriggio di oggi, 25 febbraio.

Tutto quello che riguarda Cordovado canna fumaria in fiamme....

Canna fumaria in condominio, esclusiva o condominiale?24/01/2025 - La questione della proprietà e della gestione della canna fumaria all’interno di un condominio è un tema che, negli ultimi anni, ha suscitato molteplici dibattiti in ambito giuridico e in ... edilportale.com

Canna fumaria in condominio: tutto quello che c’è da sapereCome gestire una canna fumaria in condominio? La presenza di una canna fumaria è molto frequente negli stabili italiani, soprattutto negli edifici più datati, quando in ogni casa erano presenti una ... casaegiardino.it