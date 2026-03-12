Incendio a Manama | serbatoi in fiamme dopo l’attacco

Un incendio si è sviluppato questa mattina sui serbatoi di carburante dell’aeroporto di Muharraq, a Manama. L’incendio è stato causato da un attacco attribuito alle forze iraniane, che ha interessato la zona dell’aeroporto nella capitale del Bahrain. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e contenere i danni.

Le fiamme si sono alzate sui serbatoi di carburante dell’aeroporto di Muharraq, nella capitale del Bahrain, a seguito di un attacco lanciato dalle forze iraniane questa mattina. Il fumo grigio avvolge ora i grattacieli di Manama mentre i vigili del fuoco tentano ancora di domare l’incendio scoppiato il 12 marzo. L’evento si inserisce in un quadro di tensioni regionali che vedono anche la base italiana a Erbil colpita senza feriti e un drone centrare un edificio nel Dubai Creek Harbour. Mentre Trump dichiara aver vinto una fase del conflitto, il G7 richiede chiarezza sugli obiettivi della guerra. Fumo sopra Manama: la realtà sul terreno. L’aria sopra la capitale bahrenina è diventata densa e irrespirabile dopo che i missili hanno colpito le infrastrutture critiche dell’aeroporto internazionale di Muharraq. 🔗 Leggi su Ameve.eu

