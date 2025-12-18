TIr in fiamme al distributore di Gnl | paura per il rischio rogo dei serbatoi

Un pomeriggio di forte tensione sulla FiPiLi, dove un incendio divampato in un’area di servizio ha suscitato grande preoccupazione. La combustione coinvolgeva un serbatoio di GNL, alimentando il timore di un possibile rogo di proporzioni maggiori. La situazione ha richiesto interventi tempestivi per prevenire conseguenze più gravi, evidenziando i rischi legati alla gestione di carburanti altamente infiammabili in aree di servizio.

PISA – Un pomeriggio di estrema tensione quello vissuto ieri (17 dicembre) lungo la FiPiLi, dove un incendio scoppiato in un’area di servizio ha fatto temere il peggio. Erano circa le 18,45 quando la squadra dei vigili del fuoco di Pisa è dovuta intervenire d’urgenza al chilometro 58 della Sgc, in direzione Livorno, per il rogo di un autoarticolato. L’incendio è divampato proprio mentre la motrice del mezzo pesante era impegnata nelle operazioni di rifornimento di Gas naturale liquido (Gnl). La criticità dello scenario è stata immediata: il rischio che le fiamme avvolgessero i serbatoi di gas e le infrastrutture del distributore era altissimo, ma il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di domare le lingue di fuoco prima che potessero innescare una reazione a catena dalle conseguenze incalcolabili. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

