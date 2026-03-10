Un attacco missilistico di origine iraniana ha colpito un edificio residenziale a Manama, capitale del Bahrein. Secondo il Ministero degli Interni locale, l’attacco ha causato un morto e almeno otto feriti. L’evento è stato descritto come “palese” e ha provocato danni diretti alla struttura colpita. La notizia è stata confermata dalle autorità bahreinite senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’attacco.

Il Ministero degli Interni del Bahrein ha riferito che, secondo un primo conteggio, una persona è morta e almeno altre otto sono rimaste ferite in seguito a un attacco, definito “palese”, di origine iraniana che ha colpito un edificio residenziale nella capitale Manama. La vittima è una donna di 29 anni. Un video della TV del Bahrein mostra detriti nelle strade dell’area presa di mira. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, paramedici e polizia del Bahrein. Nelle scorse ore il principe ereditario del Bahrein Salman bin Hamad Al Khaifa ha visitato i feriti all’ospedale di Sitra. Le autorità del Bahrein hanno dichiarato che il Paese ha intercettato 102 missili e 171 droni dall’Iran da quando Stati Uniti e Israele hanno dichiarato guerra all’Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, attacco missilistico in Bahrein: un morto e diversi feriti a Manama

