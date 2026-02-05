Enzo Iacchetti la villa da sogno sul lago Maggiore | il living con vista la cucina spaziosa gli arredi country e il cane Lucino

Enzo Iacchetti ha deciso di mettere in vendita la sua villa sul lago Maggiore. La casa, molto amata, si trova in una zona tranquilla e offre una vista spettacolare sul lago. Dentro, il living è ampio e luminoso, con grandi finestre che affacciano sul paesaggio. La cucina è spaziosa e arredata in stile country, perfetta per chi ama cucinare e ricevere amici. Nella casa vive anche il suo cane, Lucino, che spesso fa capolino nelle foto pubblicate sui social. La decisione di vendere arriva dopo anni di vita tra quelle mura, ma ancora non

Enzo Iacchetti è uno di quei personaggi televisivi che tutti pensano di conoscere, finché non si entra davvero nella sua quotidianità. Il volto storico di Striscia la Notizia ha scelto da tempo di lasciare il caos metropolitano per un luogo che sa di rifugio, pace e atmosfera meditativa. Giovedì 5 febbraio, in prima serata su Canale 5, Iacchetti conduce il terzo appuntamento con Striscia la notizia - La voce della presenza, insieme all'inseparabile Ezio Greggio. La casa di Enzo Iacchetti Dove vive Enzo Iacchetti? La sua casa è immersa tra le acque e i monti del Lago Maggiore, nella zona di Luino e Brezzo di Bedero (Varese), dove è cresciuto e dove ora ha ricostruito il suo spazio di vita vera.

