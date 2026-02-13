Violenza tra adolescenti il report Save The Children | 1 su 4 l’ha subita

Save The Children ha pubblicato un rapporto che rivela come un adolescente su quattro abbia subito comportamenti violenti in una relazione. La causa di questa situazione risiede in episodi di bullismo e insulti che si verificano frequentemente tra i giovani. Durante un’indagine su oltre 2.000 ragazzi, molti hanno raccontato di essere stati minacciati o umiliati dai coetanei senza motivo apparente. Un esempio concreto riguarda una ragazza di 15 anni che ha subito insulti online e minacce di esclusione dal gruppo.

Save The Children riporta un nuovo studio denominato “Stavo solo scherzando”, dal quale emerge che un adolescente su 4 ha subito atteggiamenti violenti all’interno di una relazione “Stavo solo scherzando” è il rapporto di Save The Children sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti. I dati pubblicati evidenziano un problema sempre più diffuso tra i ragazzi, ovvero il fatto di subire atteggiamenti aggressivi all’interno di una relazione. La ricerca rivela che, mentre la consapevolezza tra i teenager aumenta, le condotte controllanti e manipolatorie non accennano a diminuire. L’analisi dell’organizzazione fa emergere elementi rilevanti sulle relazioni interpersonali della nuova generazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Violenza tra adolescenti, il report Save The Children: 1 su 4 l’ha subita Relazioni tossiche, alcool e violenza: il rapporto di Save The Children sugli adolescenti italiani Save The Children denuncia che un adolescente su quattro in Italia è stato spaventato almeno una volta da atteggiamenti violenti del partner, mentre più di un terzo (36%) ha subito insulti o linguaggio aggressivo in una relazione. Cyberbullismo in aumento tra gli adolescenti: il 47,1% dei 15-19enni vittima di insulti online mentre Save the Children lancia piattaforma per docenti Il fenomeno del cyberbullismo cresce tra gli adolescenti italiani. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Stavo solo scherzando: il rapporto sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti; Blog | Adolescenti, violenza e controllo normalizzati nelle relazioni ma le ragazze sono sempre più consapevoli - Alley Oop; Adolescenti, uno su 4 è vittima di atteggiamenti violenti in una relazione; Adolescenti, uno su 4 è vittima di atteggiamenti violenti nelle relazioni: i dati. Il 25% degli adolescenti italiani ha subito atteggiamenti violenti nella relazione, diffusi anche i comportamenti di controllo: il reportIl rapporto di Save the Children rivela dati allarmanti sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti in Italia ... ilfattoquotidiano.it Violenza, controllo e ricatti emotivi: il rapporto di Save the children sulle relazioni tra adolescentiIl rapporto Stavo solo scherzando - Nuove evidenze sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti mette in luce come atteggiamenti aggressivi e forme di controllo vengano spesso normalizzati. corrierenazionale.it Sono alcuni dati del rapporto di Save The Children «Stavo solo scherzando. Nuove evidenze sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti - facebook.com facebook Save The Children lancia l'indagine Stavo solo scherzando con cui mostra come un adolescente su quattro sia vittima di comportamenti violenti nella relazione col partner. L'organizzazione: «Chiediamo educazione all'affettività obbligatoria nelle scuole» x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.