Hikikomori in Italia | giovani isolati un disagio sociale in crescita Dietro il ritiro pressione e vuoto di futuro

In Italia, il numero di giovani che scelgono di isolarsi in modo totale è triplicato negli ultimi anni, a causa di stress e mancanza di prospettive. Questi ragazzi si chiudono in casa, evitando contatti e relazioni, spesso senza motivo apparente. Un esempio concreto è il caso di Marco, 19 anni, che passa le giornate chiuso nella sua stanza senza uscire da sei mesi.

L'Isolamento Silenzioso: Un Triplicamento dei Casi di Hikikomori in Italia, un Riflesso del Disagio Sociale. L'Italia è confrontata con un'emergenza silenziosa: un aumento esponenziale dei casi di hikikomori, giovani che scelgono l'isolamento sociale come risposta a un mondo percepito come insopportabile. Il fenomeno, in triplicamento negli ultimi tre anni, non è una semplice ribellione adolescenziale, ma un sintomo di un disagio profondo radicato nelle dinamiche sociali ed economiche contemporanee. Oltre l'Etichetta: Comprendere le Radici del Ritiro Sociale. La parola "hikikomori", mutuata dal lessico giapponese, è diventata una scorciatoia per descrivere un disagio giovanile in crescita.