Le ragazze minorenni scomparse nel Cremasco sono state viste l’ultima volta lunedì mattina. Le autorità e le famiglie sono in stato di allerta mentre si cerca di rintracciarle. Si invita chi abbia informazioni a collaborare con le forze dell'ordine per agevolare le ricerche.

Tre ragazzine tra i 12 e i 15 anni sono scomparse dai ieri nel Cremasco. Come riportano le testati locali – tra cui CremonaOggi – le adolescenti sono irreperibili dalla mattina di lunedì 26 gennaio. Le tre giovani erano arrivate all’istituto comprensivo Falcone e Borsellino di Offanengo, ma non sono mai entrate in classe, facendo perdere le proprie tracce poco dopo l’arrivo a scuola. Secondo quanto ricostruito finora, le ragazze avrebbero simulato l’inizio della giornata scolastica per poi allontanarsi senza informare nessuno. Un comportamento che ha fatto scattare immediatamente l’allarme, anche perché tutte e tre risiedono nella stessa struttura di accoglienza per minori e non vi hanno fatto rientro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scomparse tre ragazze minorenni nel Cremasco: hanno tra i 12 e i 15 anni. Non sono entrate a scuola

Approfondimenti su Cremasco

Ultime notizie su Cremasco

