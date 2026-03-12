In Iran, le città sono state attraversate da ore di violenza con esplosioni, missili e caccia militari che solcavano i cieli. Le forze militari hanno risposto con diverse operazioni, mentre si stimano migliaia di persone uccise nel corso dei recenti scontri. Le strade sono state teatro di scene di caos e distruzione, senza che si conoscessero dettagli ufficiali sulle vittime.

La guerra grande Il bilancio di vittime dei raid di Usa e Israele sottostimati: bombe a tappeto nel cuore delle città. Teheran colpisce le navi a Hormuz. Le città iraniane hanno continuato a vivere ore di terrore tra esplosioni, missili e caccia militari che sorvolavano i cieli del Paese. Le notizie, giunte attraverso testimoni oculari, messaggi e immagini condivise sui social media, raccontano attacchi che coinvolgono largamente infrastrutture civili su tutto il territorio nazionale. «Il piano di Trump e Netanyahu è molto chiaro – dice Payman, sindacalista vissuto a lungo nel mirino degli apparati punitivi della Repubblica islamica – Eliminare le leadership, istigare le minoranze curde e baluci per destabilizzare lo Stato, sostenere la ribellione popolare per affrontare l’apparato della sicurezza e prendere i centri del potere. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - In Iran il massacro è invisibile: «Migliaia di uccisi»

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, massacro senza precedenti. Le vittime del regime sono migliaia: i video choc

Iran, Khamenei: “In migliaia uccisi nelle proteste da amici di Usa e Israele”. Washington: “Non scherzate”“Riteniamo il presidente degli Stati Uniti colpevole delle vittime, dei danni e della diffamazione che ha inflitto alla nazione iraniana”.

Proteste in Iran, continua la carneficina: migliaia di vittime

Contenuti utili per approfondire In Iran il massacro è invisibile...

Temi più discussi: In Iran il massacro è invisibile: Migliaia di uccisi; Escalation di attacchi tra Usa, Israele e Iran. L’appello urgente di Amnesty; Iran. L'indignazione con il telecomando. L'attivismo da comodino ignora il massacro americano.; Khamenei è morto ma un vero cambio di regime può avvenire solo per mano del popolo iraniano.

Iran, Amnesty: per detenuti c'è un nastro trasportatore della morteRoma, 3 mar. (askanews) - Dopo il massacro senza precedenti dell'8 e 9 gennaio con almeno 7.000, ma magari sarà un numero a cinque cifre, con persone uccise in strada e con le carceri che si sono rie ... quotidiano.net

In Iran si festeggia la libertà nonostante le bombe«La guerra è la cosa peggiore, ma per un popolo martoriato dalla dittatura è l’unica strada verso la libertà». La voce di una esule in Italia ... donnamoderna.com

Centinaia di migliaia di views per i video in cui un (finto) secchione viene sommerso di oggetti dopo aver detto una frase infelice. Fra divertimento e indignazione - facebook.com facebook

In Cina è appena scoccata l'ora del Cavallo e migliaia di persone sono accorse al Tempio dei Lama a Pechino per accogliere il nuovo anno tra incenso e preghiere. Ma cosa significa davvero nascere sotto questo segno x.com