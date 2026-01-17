Iran Khamenei | In migliaia uccisi nelle proteste da amici di Usa e Israele Washington | Non scherzate

Le dichiarazioni di Khamenei accusano gli Stati Uniti e Israele di aver fomentato le proteste in Iran, affermando che migliaia di persone sono state uccise da questi paesi. Washington respinge le accuse, definendo le affermazioni iraniane infondate e provocatorie. La tensione tra Iran e Stati Uniti rimane alta, con entrambi i fronti che si scambiano accuse in un contesto di instabilità politica e diplomatica.

“Riteniamo il presidente degli Stati Uniti colpevole delle vittime, dei danni e della diffamazione che ha inflitto alla nazione iraniana”. E’ Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran, che torna a puntare il dito contro Washington per le proteste scoppiate nel Paese e che proseguono senza sosta dallo scorso 28 dicembre, durante le quali sono stati uccidi migliaia di cittadini scesi in piazza contro il carovita. Apparso in pubblico in occasione della festività islamica dell’Eid al-Mab’ath, l’ayatollah ha accusato il presidente a stelle e strisce Donald Trump di aver provocato le proteste stesse definendole per l’appunto “un caos americano”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Khamenei: “In migliaia uccisi nelle proteste da amici di Usa e Israele”. Washington: “Non scherzate” Leggi anche: Iran, Washington avverte Teheran: «Colpirci? Non scherzate con Trump». Khamenei: «Migliaia uccisi nelle proteste da amici di Usa e Israele» – La diretta Leggi anche: L’Iran teme gli Usa e accusa Israele: Khamenei pronto a scappare in Russia se le proteste continueranno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Reza Pahlavi esorta l'esercito in Iran ad unirsi alla protesta; Il Regno Unito chiude temporaneamente l’ambasciata a Teheran. Iran chiude lo spazio aereo a tutti i voli, tranne a quelli autorizzati; Iran, sangue e repressione: “Pena di morte ai rivoltosi”. Si temono oltre 200 vittime; Proteste Iran, spari su folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo. Tensione Iran-USA, Khamenei: Trump colpevole delle morti durante le proteste - La tensione tra l’Iran ed il mondo occidentale, in particolare gli Usa, torna a crescere. ecovicentino.it

