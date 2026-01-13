Iran massacro senza precedenti Le vittime del regime sono migliaia | i video choc

L’Iran sta vivendo una fase di grande tensione, con una repressione intensa da parte delle autorità e un crescente movimento di protesta. Le vittime di questa repressione, spesso giovani e civili, rappresentano un momento difficile per il Paese. Questa situazione evidenzia le profonde tensioni tra il regime e la popolazione, segnando uno dei capitoli più complessi della storia recente dell’Iran.

La rivolta dei giovani e non solo, la repressione degli ayatollah. La Repubblica Islamica dell'Iran sta attraversando uno dei momenti più bui e sanguinosi della sua storia recente. Mentre le proteste popolari continuano a sfidare l'autorità del regime, le notizie che filtrano attraverso le maglie della censura delineano il contorno di una repressione brutale, caratterizzata da numeri che superano ogni precedente stima e da immagini che lasciano il mondo in stato di shock. Le organizzazioni non governative e i media indipendenti stanno cercando con estrema difficoltà di mappare l'entità della violenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, massacro senza precedenti. Le vittime del regime sono migliaia: i video choc Leggi anche: Iran, media di opposizione: “12mila morti nelle proteste”. Teheran: “Le vittime sono 2mila”. Berlino: “Sono gli ultimi giorni del regime” Leggi anche: Iran, le proteste contro il regime proseguono: le vittime salgono a 116, da 60 ore senza internet La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Teheran teatro di massacri: nelle strade centinaia di morti, oltre diecimila in arresto; È un Domino che sta crollando; Procuratore Iran: 'Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte'; Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano: Il numero dei martiri della rivolta fino al 11 gennaio supera i 3.000. Iran, un massacro senza precedenti. Le vittime delle repressione sono migliaia: i video choc - La Repubblica Islamica dell'Iran sta attraversando uno dei momenti più ... iltempo.it

