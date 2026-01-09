Andava in giro con hashish coltello e soldi | denunciato un minorenne

Un minorenne è stato denunciato a Sarno per aver trovato in suo possesso hashish, un coltello e una somma di denaro ritenuta utile all’attività di spaccio. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro della droga e dell’arma, approfondendo le indagini sul suo ruolo. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi mirati per contrastare il fenomeno della criminalità tra i più giovani.

Un minorenne è stato denunciato a Sarno per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi. Nel corso di un controllo su strada, gli agenti del Commissariato di Polizia lo hanno trovato in possesso di numerose dosi di hashish, confezionate per la presumibile. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Denunciato 48enne abruzzese in giro con un coltello proibito Leggi anche: Scoperto in giro con un coltello a serramanico: denunciato dai Carabinieri Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Nardò, andava in giro con la droga e oltre 10.500 euro nello zaino: arrestato 34enne - Al suo domicilio trovati 120 grammi di marijuana e oltre 160 del tipo hashish, oltre ad un ulteriore somma di 4800 euro Girava per il centro storico con 10. lagazzettadelmezzogiorno.it Coltello e droga. Denunciati due giovani - In giro di notte con un coltello e un po’ di droga: due giovani sono stati denunciati a Umbertide nel corso di un controllo mirato. lanazione.it In giro con Frank. . Quando al Santuario della Madonna della Guardia si andava con la Guidovia #primocanale #viaggioinliguria #liguria - facebook.com facebook Stanotte mentre mettevo la felpa sopra il pigiama, mi è venuto in mente un vecchio amico che d'inverno andava a dormire con guanti e berretto di lana. E io, scema, che lo prendevo in giro! x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.