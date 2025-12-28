Cammina sul lungomare di Riposto con in tasca marijuana ed un coltello denunciato 24enne
Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dai carabinieri di Giarre in occasione delle festività natalizie, i militari del nucleo radiomobile sono intervenuti sul lungomare Pantano di Riposto, area particolarmente frequentata durante questo periodo. Nel corso di un servizio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
