Incidenti sul lavoro Livorno la provincia toscana dove si muore di più | 9 decessi nel 2025 Il report

A Livorno, quest’anno le morti sul lavoro sono aumentate. Sono già nove i decessi, il dato più alto tra le province toscane. In tutta Italia, le vittime sono 1.093, con tre morti in più rispetto al 2024. La situazione preoccupa e richiede interventi immediati.

