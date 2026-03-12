In Brianza la misteriosa villa dove gli orologi sono fermi a inizio ' 900 | si potrà visitare

In Brianza si trova una villa caratterizzata da orologi fermi all'inizio del '900, una costruzione che attira l'attenzione di chi ama le dimore storiche. La casa, ancora oggi aperta alle visite, conserva intatto il suo stile originale e rappresenta un esempio di architettura dell’epoca. La villa è stata recentemente resa accessibile al pubblico, offrendo l’opportunità di esplorare un pezzo di passato.

C'è una villa in Brianza dove gli orologi sono fermi all'inizio del '900 e che ancora oggi conserva un grande fascino nell'immaginario collettivo degli appassionati di dimore storiche. Si tratta di Villa Zari, situata nel cuore di Bovisio Masciago ma che tuttavia è rimasta a lungo misteriosa agli abitanti del comune brianzolo: cinta da mura e immersa in un vasto giardino, si è sempre celata allo sguardo di chi passeggia per strada. Le prime notizie su Villa Zari risalgono al 1722, data in cui è segnalata nel catasto teresiano. Di proprietà di varie personalità di spicco della zona, da Cristoforo Lurani a Renato Borromeo, è passata nel 1868 nelle mani della famiglia Zari.

