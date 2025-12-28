Nelle previsioni di bilancio per il 2026, il Comune di Monza ha inserito incassi per 6 milioni e 850.000 euro grazie alle multe comminate ai guidatori indisciplinati. Si tratta quindi di 570.000 euro di introiti ogni mese, in crescita rispetto al 2025, per il quale peraltro ancora non c’è un dato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Dove sono gli autovelox a Monza e in Brianza: la mappa (e come fare ricorso contro le multe)

Leggi anche: Autovelox, dove sono i controlli questa settimana a Monza e Brianza

Leggi anche: Dove si trovano gli autovelox nel Foggiano: quali possono fare le multe e quali ancora no

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dove sono gli autovelox a Monza e in Brianza: la mappa (e come fare ricorso contro le multe).

Dove sono gli autovelox a Monza e in Brianza: la mappa (e come fare ricorso contro le multe) - Sempre più incidenti, sempre più contravvenzioni: per il Comune è un’entrata fondamentale, ma le diverse interpretazioni di politici e giudici rischiano di provocare una giungla di ricorsi ... monzatoday.it

Il censimento degli autovelox non ha risolto il problema degli autovelox - Il ministero dei Trasporti ha pubblicato i dati relativi al censimento di tutti gli autovelox attivi nei comuni italiani. ilpost.it

Autovelox, online l’elenco di quelli validi: cosa succede se si viene multati con un dispositivo non censito - È da ieri online l'elenco ufficiale degli autovelox validi in Italia, una volta ultimato terminato il censimento nazionale dei dispositivi, che era stato promesso da Salvini. fanpage.it

Autovelox in provincia di Foggia: dove si trovano, quali sono quelli regolari e quali invece non sono autorizzati a fare le multe LINK NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook