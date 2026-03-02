' Idearte Gallery' per un mese si potrà visitare la mostra dell’artista romano Carlo Quattrucci
A Ferrara, l’Idearte Gallery ospita per un mese la mostra dedicata a Carlo Quattrucci, artista romano nato nel 1932 e scomparso nel 1980. Sabato 14, dalle 17.30, si terrà il vernissage della retrospettiva che mette in mostra le opere del pittore, figura di rilievo della ‘Nuova Figurazione’ del secondo dopoguerra, nota anche per aver contribuito alla fondazione del movimento.
