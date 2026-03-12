Nella serata del 12 marzo 2026, un locale di Prato ha ospitato 430 persone, superando di gran lunga la capienza massima di 250 posti consentita. Per questo motivo, le autorità hanno deciso di sospendere l’attività del locale fino a nuove disposizioni. La situazione è stata rilevata durante un controllo di routine effettuato dalle forze dell’ordine.

Prato, 12 marzo 2026 – Erano in 430, mentre la capienza del locale, un piano bar, è di massimo 250 persone. È quanto riscontrato ieri sera dalla squadra interforze coordinata dalla polizia amministrativa della questura di Prato nell'ambito dei servizi straordinari di controllo nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo. Gli accertamenti, si spiega in un nota della polizia, hanno portato alla verifica di una serie di violazioni di prescrizioni, alle quali il gestore del locale non aveva ottemperato. E’ per questo motivo che, come si legge nel comunicato della questura, “è stata subito sospesa l’attività in corso ”, tanto che tutti i presenti sono stati fatti uscire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In 430 nel locale, ma la capienza era di 250. Sospesa l’attività

Articoli correlati

Prato: 430 persone in locale da 250, blitz e chiusuraNella serata di mercoledì 11 marzo, il locale Snodo in via Galcianese a Prato ha spegnere luci e casse alle ore 23:00 dopo un intervento della...

Irregolarità e violazioni nel locale etnico, attività sospesa. Sequestrati alimenti per 3mila euroSanzioni per migliaia di euro; controlli dei carabinieri nell’attività di Aprilia dedita alla somministrazione di bevande e alimenti etnici Attività...