Bagagliaio pieno di attrezzi da scasso e dispositivi elettronici | in 4 denunciati dai carabinieri

Durante un normale controllo, i Carabinieri di Caserta hanno sequestrato attrezzi da scasso e dispositivi elettronici nascosti in un’auto sospetta. Quattro persone sono state denunciate, contribuendo a rafforzare le attività di prevenzione e sicurezza sul territorio. L’operazione evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per contrastare attività illecite e garantire la tutela della comunità.

