Bagagliaio pieno di attrezzi da scasso e dispositivi elettronici | in 4 denunciati dai carabinieri
Durante un normale controllo, i Carabinieri di Caserta hanno sequestrato attrezzi da scasso e dispositivi elettronici nascosti in un’auto sospetta. Quattro persone sono state denunciate, contribuendo a rafforzare le attività di prevenzione e sicurezza sul territorio. L’operazione evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per contrastare attività illecite e garantire la tutela della comunità.
Un controllo di routine si è trasformato in un’importante operazione di prevenzione. Nel corso della notte appena trascorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno fermato un’autovettura sospetta, rinvenendo al suo interno numerosi strumenti.🔗 Leggi su Casertanews.it
