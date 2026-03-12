Improvvisamente l’estate scorsa spettacolo in Sala Umberto

In Sala Umberto viene presentato lo spettacolo “Improvvisamente l’estate scorsa”, un dramma scritto da Tennessee Williams. Dopo aver adattato e diretto “Lo zoo di vetro” nella stagione 201920, il LAC torna a mettere in scena un testo dell’autore americano. Lo spettacolo si svolge in un ambiente chiuso e si sviluppa come un thriller psicologico, ricco di simboli e immagini forti.

Lo spettacolo sarà al Teatro Sala Umberto dal 17 al 22 marzo. Per il suo debutto registico al LAC, Stefano Cordella, che ha scelto di confrontarsi con la lettura di uno dei testi più personali, sorprendenti e meno frequentati del celebre drammaturgo statunitense, affida la traduzione a Monica Capuani, studiosa che indaga la scena anglofona da anni, e dirige un cast di cui è protagonista Laura Marinoni. Molte opere di Williams sono fortemente segnate da episodi di vita vissuta: nel 1943, Rose, sorella...

