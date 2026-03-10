Improvvisamente l’estate scorsa a Spoleto

Uno dei testi più sorprendenti e personali di Tennessee Williams, tra i piú grandi autori teatrali del XX secolo, per la stagione 2526 di Spoleto: questa sera alle 20.45 al Teatro Nuovo Menotti va in scena “ Improvvisamente l’estate scorsa “, un dramma carico di simboli e visioni, che si sviluppa come un thriller psicologico in un vortice claustrofobico di tensione e violenza. Per il suo debutto alla regia, Stefano Cordella ha scelto di confrontarsi con la lettura di uno dei testi più personali, sorprendenti e meno frequentati del celebre drammaturgo statunitense. La traduzione è di Monica Capuani, studiosa che indaga la scena anglofona da anni, la protagonista dell’opera è Laura Marinoni (nella foto) e con lei in scena ci sono Elena Callegari, Ion Donà, Leda Kreider, Edoardo Ribatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

