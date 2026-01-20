Il ruolo della Cina nel nuovo contesto geopolitico | focus con il docente Matteo Dian
Il prossimo incontro del ciclo “Il grande disordine mondiale” si concentrerà sul ruolo della Cina nel nuovo contesto geopolitico. L’appuntamento, in programma giovedì 22 gennaio alle ore 16, vedrà la partecipazione del docente Matteo Dian. Un’occasione per approfondire le dinamiche attuali di un paese che riveste un ruolo sempre più centrale nelle relazioni internazionali.
Si parlerà di Cina nel nuovo incontro del ciclo “Il grande disordine mondiale”, in programma giovedì 22 gennaio, alle ore 16.30, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena.Promosso dagli Amici della Biblioteca Malatestiana, l’incontro vedrà come relatore il professor Matteo Dian.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
