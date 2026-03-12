A Catania, cinque persone sono state coinvolte in un'operazione che ha portato al sequestro di circa 400.000 litri di gasolio importato illegalmente dall’Est Europa. Gli indagati avrebbero utilizzato documenti falsi per attestare il trasporto di liquido bio anticorrosivo, evitando così il pagamento delle imposte. Sono state applicate misure cautelari e sequestrate le merci.

Si sarebbe rifornito di gasolio, circa 400.000 litri in tutto, da raffinerie dell’Est Europa che faceva arrivare in Italia su gomme o rotaia, utilizzando documenti che attestavano falsamente il trasporto di liquido bio anticorrosivo, esente da imposte. Era il meccanismo, secondo la Procura di Catania, realizzato da un imprenditore siciliano e da suoi quattro presunti complici indagati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise sui prodotti energetici. Nei loro confronti la guardia di finanza ha eseguito, nelle province di Catania, Siracusa, Enna, Cesena e Roma, un’ordinanza di custodia cautelare e sequestrato beni per 235.000 euro, 143. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Importavano illegalmente gasolio dall'Est Europa: sequestri e misure cautelari per 5 persone a Catania

