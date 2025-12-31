Chi è Karina Bezhenar l’ex fidanzata importante di Fabio Rovazzi conosciuti grazie a Fedez

Karina Bezhenar è stata la lunga compagna di Fabio Rovazzi, conosciuta grazie all’intervento di Fedez durante un progetto con Newtopia. La loro relazione, durata diversi anni, ha avuto un ruolo importante nella vita dei due artisti. Sebbene non siano più insieme, Karina rimane una figura nota nel contesto della scena musicale e televisiva italiana.

Karina Bezhenar è stata la fidanzata di Fabio Rovazzi per molti anni. Si sono conosciuti grazie all’intervento di Fedez, quando i due artisti lavoravano insieme in Newtopia, e proprio per merito suo avrebbero deciso di iniziare una lunga relazione d’amore che è stata solida per diverso tempo. L’amore è però finito rapidamente e i due si sono lasciati nel 2019, proprio quando lui ha conosciuto Karen Kokeshi che è stata la sua fidanzata fino al 2022. Chi è l’ex fidanzata di Fabio Rovazzi. Poco più che ventenne e una vita sulle passerelle, Karina Bezhenar lavora da tempo nella moda, ma ha collezionato anche qualche esperienza come attrice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it

