Epstein files il principe William è preoccupato Le accuse al fratello del re e il terremoto nel governo Starmer

Il principe William e la principessa Kate si sono detti molto preoccupati per le ultime rivelazioni sui file di Jeffrey Epstein. Le accuse contro il fratello del re hanno scosso la famiglia reale e generato tensioni nel governo di Starmer. La notizia ha fatto rapidamente il giro, suscitando reazioni e domande sulla reale portata di questi scandali.

Il principe William e la principessa Kate hanno espresso « profonda preoccupazione » per le rivelazioni contenute nei file su Jeffrey Epstein. È la prima dichiarazione ufficiale della coppia sulla vicenda che, negli ultimi giorni, ha nuovamente scosso il Regno Unito e la famiglia reale britannica. «Posso confermare che il principe e la principessa sono profondamente preoccupati dalle continue rivelazioni. I loro pensieri restano rivolti alle vittime », ha dichiarato lunedì 9 febbraio un portavoce di Kensington Palace. Parole che arrivano in un clima di forte tensione per la monarchia. Nei giorni scorsi, re Carlo e la regina Camilla sono stati contestati da alcuni cittadini durante una visita ufficiale nei pressi di Colchester, nell’Essex, in relazione al coinvolgimento dell’ ex principe Andrea, fratello del sovrano, nei documenti sul finanziere pedofilo.🔗 Leggi su Open.online

Dopo settimane di silenzio, il Principe Edward decide di parlare.

