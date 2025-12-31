Fingono di aiutare una donna e la derubano nel parcheggio del supermercato
Recentemente, nel parcheggio del supermercato Lidl di Corso della Vittoria, una donna è stata vittima di un furto. Mentre si trovava nel parcheggio, le è stata sottratta la borsetta da persone che si sono fatte passare per assistenti o aiutanti. Questo episodio evidenzia l'importanza di mantenere sempre attenzione e cautela durante le operazioni di parcheggio, per proteggere i propri beni da eventuali furti.
Ancora un furto nel parcheggio di un supermercato.È successo alcuni giorni fa alla Lidl di Corso della Vittoria, dove una signora è stata derubata della borsetta. Mentre la pensionata stava cercando di fare manovra con l'auto, è intervenuta una donna per darle indicazioni. Nel frattempo un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
