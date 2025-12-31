Fingono di aiutare una donna e la derubano nel parcheggio del supermercato

Recentemente, nel parcheggio del supermercato Lidl di Corso della Vittoria, una donna è stata vittima di un furto. Mentre si trovava nel parcheggio, le è stata sottratta la borsetta da persone che si sono fatte passare per assistenti o aiutanti. Questo episodio evidenzia l'importanza di mantenere sempre attenzione e cautela durante le operazioni di parcheggio, per proteggere i propri beni da eventuali furti.

