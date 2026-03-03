È partita una raccolta firme su Change.org con l’obiettivo di opporsi alla realizzazione di un parco fotovoltaico nell’area degli oasi I Poggini. La petizione, intitolata

PONSACCO-CASCIANA LARI Una petizione su Change.org dal titolo "Salviamo l’oasi I Poggini". E’ iniziata ieri la raccolta firme sul noto portale on line da parte del comitato "Tutela e salvaguardia I Poggini" costituito a Ponsacco e Casciana Terme Lari contro la realizzazione dell’impianto fotovoltaico a ridosso del percorso dell’oasi protetta. L’area scelta – 14 ettari di terreni agricoli – è interamente nel territorio comunale di Casciana Terme Lari, ma a due metri dal confine con Ponsacco. Ecco perché tra agricoltori, proprietari dei terreni e comuni cittadini si è instaurato subito un moto comune contrario al parco solare. Presidente del comitato è Alessandro Piceni Belli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via la raccolta di firme. Contro il parco fotovoltaico: "Salviamo l’oasi I Poggini"

