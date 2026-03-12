I Poggini sito d’interesse Il piano anti fotovoltaico

Il Comune di Ponsacco ha presentato una richiesta ufficiale per far riconoscere l’oasi I Poggini come sito di interesse comunitario e inserito nel patrimonio naturale. La proposta mira a tutelare l’area, che attualmente è considerata di valore ecologico e paesaggistico. La richiesta è stata avanzata nel contesto di un piano che si oppone all’installazione di impianti fotovoltaici nell’area.

PONSACCO "Il Comune chiede il riconoscimento dell'oasi I Poggini come Sic-Sito di interesse comunitario". La proposta, stata avanzata dal sindaco Gabriele Gasperini al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, "punta a garantire all'area una protezione strutturale e permanente a livello europeo, che vada oltre le singole vicende autorizzative e che nessuna normativa nazionale possa facilmente aggirare". "L'oasi, istituita nel 2004, ospita specie ornitologiche ed entomologiche rare e presenta caratteristiche naturalistiche di assoluto pregio – spiega il Comune di Ponsacco – La proposta nasce in risposta al progetto di impianto fotovoltaico di dimensioni industriali previsto nell'area.