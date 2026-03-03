Buonajuto ad Anteprima24 | Fondamentale l’esperienza da sindaco niente slogan ma risposte ai cittadini

Ciro Buonajuto, ex sindaco di Ercolano e attuale consigliere regionale della Campania, è stato intervistato da Anteprima24. In questa occasione ha sottolineato l’importanza dell’esperienza accumulata nel ruolo di primo cittadino, precisando che le sue risposte ai cittadini si basano su fatti concreti e non su slogan. La sua posizione si concentra sulla necessità di affrontare le questioni sociali e amministrative con pragmatismo e determinazione.

Ciro Buonajuto, ex sindaco di Ercolano, oggi consigliere regionale e presidente della Prima Commissione. Onorevole Buonajuto, quanto conta l'esperienza da sindaco in questa nuova esperienza? "Conta moltissimo. Il sindaco è l'istituzione più vicina ai cittadini: è abituato a confrontarsi quotidianamente con i problemi concreti delle persone, a guardarle negli occhi, ad assumersi responsabilità immediate. Non può permettersi slogan, deve dare risposte. Portare questa esperienza in Consiglio regionale significa trasferire un metodo: concretezza, ascolto, capacità di decisione. Significa ricordare che dietro ogni norma, ogni provvedimento, ogni scelta amministrativa ci sono famiglie, lavoratori, imprese.