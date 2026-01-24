Minerva Aretina Fratelli d’Italia Arezzo | Un risultato costruito con un lavoro politico serio e concreto

Minerva Aretina di Fratelli d’Italia Arezzo commenta il recente risultato elettorale, sottolineando l’importanza di un impegno politico basato su impegno costante e concretezza. La loro affermazione evidenzia come l’obiettivo sia stato raggiunto attraverso un percorso di lavoro serio, senza clamori inutili, ma con attenzione alle questioni reali del territorio. Un esempio di come il lavoro politico si basi sulla serietà e sulla dedizione alle esigenze della comunità.

Arezzo, 24 gennaio 2026 – . Mirko Latorraca, responsabile del circolo di Fratelli d'Italia Arezzo, e Francesco Palazzini, capogruppo FdI in Consiglio comunale, esprimono soddisfazione per l'attenzione riservata dal Ministero della Cultura alla Minerva Aretina, simbolo identitario di inestimabile valore storico e culturale per la città. "Accogliamo con vero entusiasmo e gratitudine l'impegno del Ministro della Cultura Alessandro Giuli per un progetto finalmente divenuto realtà: il ritorno in città della Minerva – dichiarano Latorraca e Palazzini.

