Le criptovalute stanno diventando sempre più presenti nel mondo dello sport, in particolare nel calcio. Questa evoluzione coinvolge diversi attori, tra cui Tether Juve, il secondo azionista di Juventus, che ha recentemente fatto un'offerta per acquisire la maggioranza. In questo articolo, analizzeremo le dinamiche di questo fenomeno e le recenti novità nel settore, evidenziando come le valute digitali stiano influenzando il panorama sportivo a livello globale.

Tether Juve: il secondo azionista punta alla maggioranza ma Exor respinge l’offerta, mentre le criptovalute investono milioni nel calcio globale. Il legame tra finanza digitale e sport sta raggiungendo livelli di pervasività mai visti prima, con la Serie A che diventa terreno di conquista per i giganti della blockchain. Il caso più eclatante e discusso è senza dubbio quello che lega Tether e la Juve, un binomio che ha rischiato seriamente di trasformarsi in un passaggio di proprietà storico. La società emittente della celebre stablecoin USDT non si è limitata a recitare il ruolo di semplice partner commerciale, ma ha scalato le gerarchie societarie fino a diventare il secondo azionista del club bianconero, detenendo oggi una quota rilevante pari all’ 11,5%. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tether Juve e non solo: il mondo delle crypto valute è sempre più immerso nel calcio! L’analisi su quanto sta accadendo in questo periodo storico

