Minori senza protezioni nel mondo digitale | i consigli dell’Unicef per proteggerli

Unicef lancia l’allarme: cresce il rischio per i bambini che navigano online senza protezioni. Uno studio rivela che in 26 paesi, un bambino su cinque di dieci anni non riesce a capire se un sito è affidabile o meno. La preoccupazione è alta, anche perché sempre più giovani usano social media e internet senza adeguate cautele.

Un allarme crescente per l'utilizzo di Internet e dei social media da parte dei minori, con un dato preoccupante: uno studente su cinque di dieci anni in 26 paesi non è in grado di distinguere un sito web affidabile da uno potenzialmente pericoloso. L'Unicef, nel Safer Internet Day, sottolinea la necessità di un impegno condiviso per tutelare i diritti dei bambini nel mondo digitale, un contesto in cui la dipendenza da dispositivi digitali raggiunge il 77,5% tra i giovani. Il Safer Internet Day 2026 è giunto in un momento di particolare fragilità per i più giovani nel mondo online. I dati diffusi dall'Unicef dipingono un quadro allarmante, evidenziando una diffusa carenza di alfabetizzazione digitale tra i bambini.

