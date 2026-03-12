Oggi ci troviamo a Sassinoro, un borgo sannita con circa 600 abitanti, situato nella parte orientale della Campania vicino al confine molisano. Le immagini mostrano le tradizioni legate al culto di Santa Lucia, una figura centrale nelle celebrazioni locali. La comunità del paese partecipa alle funzioni religiose e alle processioni, mantenendo vive queste usanze nel tempo.

Oggi siamo a Sassinoro, caratteristico borgo di origine sannita che conta poco più di 600 abitanti, situato nell’estrema parte orientale della Campania, al confine con il Molise. Come dimostrano i reperti che continuamente vengono alla luce, il paesello fu abitato in epoca romana ed ebbe un pieno sviluppo urbanistico nel periodo longobardo. In età medievale fu un feudo soggetto all’autorità della chiesa di Santa Sofia di Benevento e negli anni successivi passò da una signoria all’altra, anche attraversando vicende storiche cruente. Il suo nome deriva da una colonia di Sassoni che qui si stanziarono al seguito di Alboino. Con l’eversione della feudalità fu aggregato al Molise e, dopo l’Unità d’Italia, il comune entrò a far parte della provincia di Benevento. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: il culto di Santa Lucia a Sassinoro

