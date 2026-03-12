Ilva manifestazione d’interesse da Jindal Urso | Da confrontare con quella di Flacks

Il gruppo indiano Jindal ha presentato una manifestazione d’interesse per l’ex Ilva mercoledì sera ai commissari incaricati del negoziato. La proposta di Jindal arriva in un momento in cui si discute anche quella di Flacks. Il ministro ha dichiarato che questa offerta dovrà essere confrontata con l’altra, senza aggiungere ulteriori dettagli sul contenuto delle proposte.

Per l’ex Ilva c’è anche la manifestazione d’interesse del gruppo indiano Jindal, presentata mercoledì sera ai commissari che si occupano del negoziato. Ad annunciarlo è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante l’informativa sulla situazione dello stabilimento. La discesa in campo di Jindal, secondo il ministro, «apre una nuova fase nel negoziato che speriamo possa portare il timone di Ilva in mani sicure entro la fine del mese di aprile, quando l’impianto sarà in grado di produrre 4 milioni di tonnellate d’acciaio, da molti considerato il livello necessario per essere competitivi». Adesso, bisognerà valutare la manifestazione d’interesse e confrontarla con quella del gruppo americano Flacks, con cui è stato avviato un «negoziato diretto a gennaio». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

