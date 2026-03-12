Il gruppo indiano Jindal ha presentato mercoledì sera una manifestazione d’interesse ai commissari che gestiscono la situazione dell’ex Ilva. Il ministro ha commentato che questa proposta deve essere confrontata con quella di Flacks, senza aggiungere ulteriori dettagli o valutazioni. La presentazione si inserisce nel contesto delle trattative in corso sulla gestione dello stabilimento.

Per l’ex Ilva c’è anche la manifestazione d’interesse del gruppo indiano Jindal, presentata mercoledì sera ai commissari che si occupano del negoziato. Ad annunciarlo è il ministro delle Imprese e. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ilva, manifestazione d’interesse di Jindal. Urso: «Da confrontare con quella di Flacks»

