Il week-end al cinema | da Avatar ad Aldo Giovanni e Giacomo

Il week-end al cinema offre un’ampia scelta di emozioni, tra avventure epiche e commedie divertenti. In programmazione, “Avatar: fuoco e cenere”, il nuovo capitolo della saga di James Cameron, promette spettacolo e coinvolgimento. Un’occasione perfetta per lasciarsi trasportare in mondi fantastici e vivere nuove esperienze cinematografiche, sia con grandi produzioni che con divertenti classici italiani.

È arrivato al cinema "Avatar: fuoco e cenere". Il film, diretto da James Cameron, è il terzo capitolo della celebre saga. Altra novità sul grande schermo è costituita da "Father Mother Sister Brother", con Tom Waits e Cate Blanchett. Completano il quadro dei nuovi arrivi "Monsieur Aznavour" e "Un Topolino Sotto L'Albero". In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come "Zootropolis 2", "Lupin the IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale", "Jujutsu Kaisen: Esecuzione", "Aldo, Giovanni e Giacomo – Attitudini: nessuna", "Five Nights at Freddy's 2", "Oi vita mia" e "Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto".

