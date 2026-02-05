Il week-end al cinema | da Christian De Sica ad Antonio Albanese

Il cinema apre le porte a un nuovo film, “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, che arriva nelle sale giovedì 5 febbraio. Nel cast ci sono Christian De Sica, Lillo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda e altri attori noti. La pellicola promette di portare sul grande schermo una storia intrigante ambientata su una neve, con un mix di commedia e giallo. Gli appassionati del genere non vedono l’ora di scoprirla.

Arriva al cinema “Agata Christian – Delitto sulle nevi”. Il film, che approda nelle sale giovedì 5 febbraio, ha un cast composto da Christian De Sica, Lillo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Chiara Francini, Marco Marzocca ed Enzo Paci. Altra novità sul grande schermo è costituita da “Lavoreremo da grandi”, diretto da Antonio Albanese, con Antonio Albanese, Giuseppe Battiston e Nicola Rignanese. Completano il quadro dei nuovi arrivi “Anaconda” e “Hamnet Nel nome del figlio”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Le cose non dette”, “2 cuori e 2 capanne”, “Ben – Rabbia animale”, “Buen Camino” e “Marty Supreme”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Venerdì 30 gennaio, al The Space Cinema Parma Campus, si terrà l’anteprima del film “Agata Christian - Delitto sulle Nevi”, diretto da Eros Puglielli e distribuito da Medusa Film.

Questa sera al The Space Cinema di Napoli Christian De Sica, Lillo e il regista Eros Puglielli sono arrivati sul red carpet prima della proiezione di “Agata Christian - delitto sulle nevi”.

Il maltempo sferza l'Italia almeno fino al weekend: piogge e burrasca per tre perturbazioniDurerà almeno per tutto il weekend il maltempo che da giorni ha colpito tutta l'Italia. E non è escluso che il periodo piovoso duri due settimane, non solo nel nostro Paese ma in buona parte del conti ... msn.com

Weekend al cinema, Shakespeare scalda il motore in vista dell'Oscar(di Giorgio Gosetti) (ANSA) - ROMA, 04 FEB - Due titoli hanno illuminato l'inizio della settimana sia per la qualità dei prodotti che per l'importanza dei soggetti. Non a caso il pubblico ha risposto ... msn.com

[...] Antonio Albanese torna al cinema da regista e interprete per raccontare, in 'Lavoreremo da grandi', la storia di tre amici che attendono l'arrivo del giovane Toni (Niccolò Ferrero) per festeggiare la sua ritrovata libertà. [...] In quest'epoca di durezze e contrapp facebook

Stasera Antonio Albanese presenta in anteprima per il pubblico di Milano il nuovo film “Lavoreremo da grandi”. Il film uscirà nelle sale il 5 febbraio distribuito da PiperFilm. x.com