Non c’è niente di più bello che vedere la meraviglia negli occhi dei bambini | parla Marco Rodari il clown italiano che porta sorrisi nelle zone di guerra
Marco Rodari, il clown italiano che porta sorrisi nelle zone di guerra, si racconta. Dopo aver iniziato con spettacoli all’oratorio, ha deciso di portare il suo sorriso in alcune delle zone più colpite dal conflitto. Da Gaza alla Siria, dall’Iraq all’Ucraina, ha portato allegria e speranza ai bambini, cercando di regalare loro un momento di normalità in mezzo alla guerra.
Dai primi spettacoli all’oratorio alle missioni nelle aree più critiche del pianeta. È stato a Gaza, in Siria, in Iraq e in Ucraina. Oggi, a 50 anni, Marco Rodari continua a viaggiare nei Paesi in guerra con il naso rosso e i vestiti da clown per restituire ai bambini un momento di meraviglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su Marco Rodari
Ultime notizie su Marco Rodari
