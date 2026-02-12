Non c’è niente di più bello che vedere la meraviglia negli occhi dei bambini | parla Marco Rodari il clown italiano che porta sorrisi nelle zone di guerra

Marco Rodari, il clown italiano che porta sorrisi nelle zone di guerra, si racconta. Dopo aver iniziato con spettacoli all’oratorio, ha deciso di portare il suo sorriso in alcune delle zone più colpite dal conflitto. Da Gaza alla Siria, dall’Iraq all’Ucraina, ha portato allegria e speranza ai bambini, cercando di regalare loro un momento di normalità in mezzo alla guerra.

