Ucraina da 4 anni i bambini vivono in guerra | Tra mine antiuomo e allerte aeree gravi danni alla loro salute

Da quattro anni, i bambini in Ucraina vivono in guerra a causa del conflitto scoppiato nel 2019, che ha portato morte e distruzione. Save The Children segnala che 179 minori sono stati uccisi da mine antiuomo e migliaia altri soffrono per le continue allerte aeree. Queste tensioni costringono i più piccoli a vivere nel timore costante, con conseguenze gravi sulla loro salute mentale. Le scuole sono spesso chiuse o trasformate in rifugi, mentre la paura domina le loro giornate. La situazione rimane critica e senza pause.

Secondo Save The Children, alla vigilia del quarto anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina, 179 minori sono morti a causa di mine antiuomo ma migliaia vivono nel terrore a causa delle continue allerte aree, con gravi danni alla loro salute mentale: "Cessino immediatamente gli attacchi".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Unicef in missione in Ucraina, Iacomini: “Centinaia di bambini vivono ancora sotto terra, sono i veri eroi”Unicef è attiva in Ucraina per sostenere i bambini colpiti dal conflitto.

Guerra Russia – Ucraina, in Florida i colloqui tra Washington e Kiev, Zelensky: "Bene il dialogo". Trump: "Chance per un accordo"

