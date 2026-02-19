Ucraina da 4 anni i bambini vivono in guerra | Tra mine antiuomo e allerte aeree gravi danni alla loro salute

Da quattro anni, i bambini in Ucraina vivono in guerra a causa del conflitto scoppiato nel 2019, che ha portato morte e distruzione. Save The Children segnala che 179 minori sono stati uccisi da mine antiuomo e migliaia altri soffrono per le continue allerte aeree. Queste tensioni costringono i più piccoli a vivere nel timore costante, con conseguenze gravi sulla loro salute mentale. Le scuole sono spesso chiuse o trasformate in rifugi, mentre la paura domina le loro giornate. La situazione rimane critica e senza pause.