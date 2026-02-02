Il racconto del poliziotto pestato a Torino e del collega che lo ha salvato | Gli altri? Non è vero che non c’erano | ecco com’è andata – Il video

Questa mattina a Torino, una manifestazione che doveva essere pacifica è degenerata in scontri. Un agente è stato picchiato, ma un collega è intervenuto e gli ha salvato la vita. Il poliziotto, ancora scosso, dice che gli altri agenti c’erano, anche se molti parlano di poche persone. Ora si riprende, ma ammette che l’episodio lo lascia amareggiato.

«Doveva essere una manifestazione pacifica e invece è diventata tutt’altro. Ora sto bene, ma sono un po’ amareggiato». A parlare è Alessandro Calista, il poliziotto 29enne pestato a calci e martellate durante la manifestazione in solidarietà al centro sociale Askatasuna di Torino. «La manifestazione si è rivelata violenta e da lì c’è stata un’escalation di violenza da parte dei manifestanti nei confronti degli operatori di polizia», spiega l’agente in un video diffuso dalla polizia. «Penso che chiunque avrebbe avuto paura, ma con tutti gli addestramenti che facciamo, sono riuscito a gestirla al meglio», aggiunge.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina a Torino emergono i dettagli di quanto accaduto durante le ore di tensione e violenza in strada.

Un poliziotto di Torino racconta come ha salvato il collega durante un episodio di violenza.

