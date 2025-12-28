Il falso video del soldato britannico che urla contro un poliziotto

Un video diffuso online mostra un soldato britannico in uniforme che si rivolge a un agente di polizia, affrontandolo su temi come la libertà di parola e le questioni legate all’immigrazione. Nel video, il soldato critica le politiche dello Stato, accusandolo di ignorare i presunti crimini degli invasori. Questa registrazione ha suscitato diverse reazioni, evidenziando le tensioni sociali e politiche legate alle questioni di immigrazione e sicurezza nel Regno Unito.

Un soldato britannico in uniforme urla contro un agente di polizia, parlando di libertà di parola e accusando lo Stato di chiudere gli occhi davanti ai “crimini degli invasori”, in riferimento agli immigrati. Il video circola sui social accompagnato da slogan contro l’immigrazione e messaggi carichi di indignazione, ma la scena non è reale. Per chi ha fretta. La scena presenta numerosi errori tipici dell’Intelligenza Artificiale.. Il video proviene da una pagina Facebook britannica che pubblica contenuti generati con l’AI.. Analisi. Il video viene condiviso con la seguente narrazione: Un soldato britannico ne ha avuto abbastanza: “Ho sacrificato la mia vita per garantire la libertà di questo Paese e la sua libertà di parola, e ora arresto le persone per le loro parole, mentre voi chiudete un occhio sui crimini commessi dagli invasori”. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Irlanda del Nord, assolto un soldato britannico per il Bloody Sunday Leggi anche: Il video della prof che urla contro gli studenti per ChatGPT è fatto con l’Ai Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il falso video del soldato britannico che urla contro un poliziotto - Un soldato britannico in uniforme urla contro un agente di polizia, parlando di libertà di parola e accusando lo Stato di chiudere gli occhi davanti ai “crimini degli invasori”, in riferimento agli ... open.online

