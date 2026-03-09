Le 5 calciatrici iraniane salvate dall’Australia |  Ora siete al sicuro la fuga dall’hotel e la paura della vendetta di Teheran per l’inno – Il video

Cinque calciatrici della nazionale iraniana hanno lasciato l’Iran e sono state accolte in Australia con un provvedimento di asilo politico. Il ministro degli Interni australiano ha comunicato che le giocatrici sono state salvate dall’hotel in cui si trovavano e ora si trovano in sicurezza nel paese. La fuga è avvenuta a seguito di tensioni legate all’inno nazionale durante le partite.

Le cinque calciatrici della nazionale iraniana hanno ottenuto asilo politico in Australia. A renderlo noto è stato il ministro degli Interni australiano. La capitana e capocannoniera Zahra Ghanbari, insieme a Zahra Sarbali, Fatemeh Pasandideh, Atefeh Ramezanizadeh e Mona Hamoudi temevano possibili ritorsioni da parte del regime dopo essersi rifiutate di cantare l’inno nazionale prima della partita inaugurale della Coppa d’Asia contro la Corea del Sud. E a stretto giro è arrivato il sì di Canberra: «Sono le benvenute, sono al sicuro e dovrebbero sentirsi a casa», ha dichiarato il ministro dell’Interno Tony Burke. Sulla richiesta delle atlete... 🔗 Leggi su Open.online

