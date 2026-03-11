Il video della fuga delle calciatrici iraniane dall'hotel inseguite dalle guardie di sicurezza

Un video mostra cinque calciatrici iraniane che cercano di scappare dall'hotel, inseguiti dalle guardie di sicurezza della nazionale. Le immagini catturano il momento in cui le giocatrici vengono rincorse mentre tentano di allontanarsi. Le guardie si accorgono della fuga solo dopo averle viste mettersi in movimento, dando così inizio all'inseguimento.

Le guardie di sicurezza della nazionale iraniana si sono accorte troppo tardi della fuga delle cinque calciatrici: le immagini riprendono il momento dell'inseguimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Le 5 calciatrici iraniane salvate dall’Australia: «Ora siete al sicuro», la fuga dall’hotel e la paura della vendetta di Teheran per l’inno – Il videoLe cinque calciatrici della nazionale iraniana hanno ottenuto asilo politico in Australia.

La fuga dall’hotel e la richiesta di aiuto: l’Australia concede asilo a 5 calciatrici dell’Iran. La paura di ritorsioni del regimeL’Australia ha concesso asilo a cinque calciatrici della nazionale femminile dell’Iran che si trovavano nel Paese per partecipare alla Coppa d’Asia.

Una raccolta di contenuti su Il video della fuga delle calciatrici...

Temi più discussi: Le 5 calciatrici iraniane salvate dall'Australia: Ora siete al sicuro, la fuga dall'hotel e la paura della vendetta di Teheran per l'inno - Il video; Iran, calciatrici nel mirino: manifestanti tentano di fermare il bus durante una protesta in Australia. Il video; Iran, la fuga delle calciatrici: chiedono asilo in Australia dopo il no all’inno; La fuga dall’hotel e la richiesta di aiuto: l’Australia concede asilo a 5 calciatrici dell’Iran. La paura di ritorsioni del regime.

La fuga rocambolesca delle calciatrici iraniane che hanno chiesto asilo in Australia. Come è andata a finireCinque calciatrici della nazionale femminile iraniana hanno ottenuto asilo in Australia dopo una fuga rocambolesca seguita alla loro partecipazione alla Coppa d’Asia. Si tratta di Fatemeh Pasandideh, ... tg.la7.it

Le 5 calciatrici iraniane salvate dall’Australia: «Ora siete al sicuro», la fuga dall’hotel e la paura della vendetta di Teheran per l’inno – Il videoLe atlete erano riuscite a fuggire dall'hotel dove alloggiava la squadra e a chiedere aiuto al governo australiano. Le minacce di «tradimento» e la richiesta di aiuto L'articolo Le 5 calciatrici irani ... msn.com

L'uomo era stato scoperto e quindi si era dato alla fuga. Alla funzione, nel quartiere Carrassi, erano presenti anche bambini - facebook.com facebook

Prima la papera surreale poi il cambio con Vicario e la fuga nel tunnel: disastro Kinsky in Atletico Madrid-Tottenham x.com