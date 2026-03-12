Il viaggio in Perù un incubo Ero in un mini albergo dove non c’era la carta igienica Cercavo di dormire e che succede? Il terremoto | parla Costantino della Gherardesca

Costantino della Gherardesca ha raccontato di un viaggio in Perù che si è trasformato in un incubo, descrivendo un soggiorno in un mini albergo senza carta igienica e un terremoto improvviso mentre cercava di dormire. Ha anche parlato di un divano in velluto blu, disegnato da lui, che utilizza a casa e che spesso viene associato a immagini di relax e comfort.

“Qualcuno immagina: ‘fuori dalla tv, chissà cosa fa’. Io sto su un divano che avevo disegnato, di velluto blu, stoffa che si usa per le giacche da uomo, non il tessuto dei tappezzieri. È tutto liso, il materasso è sfondato perché passo la mia vita lì. Mi ci addormento. Il problema è trovare qualcuno che lo aggiusti”. Parola di Costantino della Gherardesca, gran cerimoniere di “Pechino Express”, al via da oggi 12 marzo in prima serata su Sky e in streaming solo su Now per un viaggio che quest’anno volerà dritto verso est, Indonesia, Cina e Giappone. “Viaggiare mentre il mondo è in guerra in effetti è diverso, – ha detto a La Repubblica il conduttore – ma non ci si può fermare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

