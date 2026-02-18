Costantino Vitagliano il successo e l’incubo della popolarità | Volevo arrivare a tutti i costi

Costantino Vitagliano ha deciso di raccontare cosa lo ha spinto a entrare nel mondo dello spettacolo e come questa scelta abbia influenzato la sua vita. La causa principale è stata la voglia di essere conosciuto e apprezzato da un pubblico ampio, che lo ha portato a partecipare a vari programmi televisivi e a diventare un volto noto. Tuttavia, questa fama ha portato anche momenti difficili, come le pressioni mediatiche e la perdita di privacy. Ora, Vitagliano si interroga sul prezzo reale di questa popolarità e sulle conseguenze che ha avuto sulla sua quotidianità.

Costantino Vitagliano torna a parlare della sua ‘fame’ di successo e del prezzo pagato per la popolarità ottenuta. Nel lontano 2003 Costantino Vitagliano è stato il primo tronista di Uomini e Donne, esperienza televisiva che gli fece ottenere un’incredibile visibilità. Costantino Vitagliano ospite a Ciao Maschio (Screen Raiplay) Dopo il dating show è stato per anni uno dei volti più chiacchierati nel mondo dello spettacolo e questo gli ha permesso di raggiungere importanti traguardi oltre che un successo notevole. Ospite nei giorni scorsi a Ciao Maschio ha svelato: “Non sono nato in una famiglia facoltosa, me la sono dovuta guadagnare e questo mi ha reso forte.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Costantino Vitagliano: «Volevo arrivare a tutti i costi: Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno capito che con me si facevano grandi ascolti e hanno spinto. Poi sono arrivati gli attacchi di panico e d’ansia»Costantino Vitagliano ha dichiarato che il desiderio di raggiungere il pubblico lo ha portato a insistere molto, spinto anche da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, che hanno capito che il suo nome avrebbe attirato grandi ascolti.

Leggi anche: Ricordate Costantino Vitagliano? Era ricchissimo, poi all’improvviso ha perso tutto: ecco cosa è successo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.