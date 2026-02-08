Libretto postale grossi cambiamenti da febbraio | tutte le novità

Da febbraio, il libretto postale subirà importanti cambiamenti. Poste Italiane ha annunciato nuove regole e servizi per rendere più facile e sicuro l’uso di questo strumento di risparmio, che da anni accompagna milioni di italiani. Le novità riguarderanno soprattutto le modalità di gestione e le opzioni disponibili, con l’obiettivo di adattarsi alle esigenze di oggi.

Il libretto postale è uno strumento di risparmio storico offerto da Poste Italiane in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, utilizzato da milioni di italiani per custodire denaro in modo semplice e sicuro. A differenza di un conto corrente, non prevede strumenti di pagamento complessi, ma consente versamenti, prelievi e anche l’ accredito di stipendio o pensione. Negli ultimi anni, la spinta alla digitalizzazione e l’evoluzione dei prodotti finanziari hanno portato Poste a rivedere e aggiornare le condizioni del libretto, introducendo soluzioni più flessibili e potenzialmente più remunerative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

