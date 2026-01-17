La vacanza di Elodie in Thailandia | quanto costano gli hotel di lusso e i luoghi visitati dall'artista
Elodie ha trascorso una vacanza in Thailandia, accompagnata da Franceska, visitando alcune delle destinazioni più rinomate del paese. Durante il soggiorno, ha soggiornato in hotel di lusso e ha esplorato spiagge e luoghi di interesse culturale. Di seguito, si approfondiscono i costi degli hotel di alta gamma e le principali tappe visitate dall'artista in questa destinazione esotica.
Elodie vola in Thailandia con Franceska per una vacanza da sogno: tra hotel di lusso, spiagge paradisiache e tempi sacri, ecco dov'è stata la cantante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lo shopping di lusso di Geolier e Chiara Frattesi: quanto costano i nuovi bracciali simbolo d’amore
Leggi anche: Elodie e la vacanza in Thailandia con la ballerina Franceska Nuredini
Elodie: il nuovo retroscena sulla vacanza in Thailandia alimenta i gossip, ecco cosa è successo - Ora i gossip si sono ulteriormente accesi dopo le ormai note foto delle sue vacanze in Thailandia, che Elodie ha deciso di condividere ballando con alcune delle sue ballerine. rds.it
Elodie torna single: vacanza con la ballerina Franceska in Thailandia - Insieme ad altre due amiche, le due artiste si sono regalate una vacanza per ricaricare le energie ... mondotv24.it
“È amore tra Elodie e Franceska Nuredini”, la vacanza in Thailandia alimenta il gossip - Negli ultimi tempi si rincorrono con insistenza le voci su un presunto nuovo capitolo sentimentale nella vita di Elodie. internapoli.it
Elodie e Franceska in Thailandia, il nuovo retroscena sulla vacanza. https://dilei.it/vip/elodie-franceska-thailandia-nuovo-retroscena/2093181/ - facebook.com facebook
Dopo il tour che l’ha portata in giro per l’Italia, Elodie si sta concedendo una pausa, un viaggio insieme a un gruppo ristretto di amiche x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.